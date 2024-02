Il Rimini frena al ’Neri’ Al Fiorenzuola basta un gol

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) La Primavera 3 delsul sintetico del ’Romeo Neri’. Ilsi prende tutto. Agli emilianiil gol realizzato da Binelli dopo appena 12 minuti per vincere in Riviera e superare i biancorossi in classifica raggiungendo la Pro Patria. La corsa del, quella che aveva permesso ai biancorossi di mettere al sicuro nove punti nelle ultime tre gare, si ferma inaspettatamente in casa. La squadra di Brocchini resta ferma a quota 22, appena sotto di un punto dae Pro Patria e con un solo punto di vantaggio dall’inseguitrice Arzignano Valchiampo.: Cerretani, Diotallevi (1’ st Mini), Ciavatta, Nastase (41’ st Urciuoli), Tamburini, Volonghi (16’ st Rubino), Papa, Fontanelli (18’ st Di Pollina), Giometti, Satalino, Cherubini (41’ st ...