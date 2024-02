“One love | one life” | Bob Marley sul grande schermo ci ricorda che la vita è una e va vissuta in pace

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 27 febbraio 2024) Una musica che è diventata un messaggio di, un cantante che è diventato leggenda: la storia del celebre cantautore giamaicano è oggi sulcon “Bob– One”. Un film dove non solo si celebra il suo personaggio e la sua fama, ma che vuolerci quanto la musica possa unire i popoli, anche quelli in guerra tra loro. Diretta da Reinaldo Marcus Green, la pellicola è nelle sale dal 22 febbraio è nel weekend appena trascorso ha dominato il Boxoffice italiano, registrando 156.079 presenze e incassando 3,2 milioni di euro. Il film racconta di come Robert Nestadetto “Bob”, partendo dalla cultura religiosa Rastafari (Rastafarianesimo) ha trovato nella musica la sua vocazione e l’ha usata come veicolo per trasmettere un messaggio. “Il ...