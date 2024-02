Calcio Seconda | prima pagina per Pontasserchio e San Prospero

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Pisa 26 febbraio 2024 –– InCategoria, nel girone A si sono registrare addirittura diciannove reti nelle quattro gare che hanno coinvolto le squadre pisane, con una media di quasi cinque a partita. Due vittorie (esterna e SanNavacchio interna), e due sconfitte (Ponte Origini in casa ed Ospedalieri in trasferta). Ildi mister Carboni si impone 2 – 4 a Lido di Camaiore contro i locali quartultimi.pisana del girone con i suoi trentuno punti che gli valgono l’ottava piazza a meno sette dall’ultimo posto valido per poter disputare i play-off. Il SanNavacchio ha fatto ‘manita’ all’Arena contro la Villafranchese squadra dalla classifica più che buona. Tre punti pesantissimi per la squadra di mister ...