PAGELLE – Juan Jesus è l’emblema | il simbolo del disastro familista di De Laurentiis

(Di domenica 25 febbraio 2024) Ledi Cagliari-Napoli 1-1 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. Stavolta a provocare i dolori del giovane Meret è il fuoco amico del tragico e fantozziano Giovannino Gesù. E non solo per quel liscio da oratorio all’ultimo secondo, che fa segnare il Zito Sardo. Al 42’ il maldestro centrale ostacola il portiere pure in un’uscita. Povero Meret – 6 Povero Meret: massacrato per tutto il campionato fin qui, torna in formissima dopo l’infortunio ed è beffato dallo zero assoluto che è diventato il Napoli. Io me ne andrei – 6 MAZZOCCHI. Il citato Zito fa quello che vuole e di suo l’autoctono Pasquale assomma errori su errori. E nella pugna offensiva è inesistente o quasi – 5 Al 75? ha la palla e l’opportunità di guadagnare un calcio d’angolo e invece fa fallo e prende punizione contro. Un genio – 5 OSTIGARD dall’85’. Il Norvegese Volante di testa è ...