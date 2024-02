Ex Ilva | prestito ponte da 320 milioni | Già nel 2024 entreranno i privati

Urso, parlerò con Vestager del prestito ponte per ex Ilva

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 24 febbraio 2024) Il governo accelera sull’ex. Già oggi il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, volerà a Copenaghen per incontrare il vicepresidente della commissione Ue, Vestager, e avviare il confronto sulda 320di euro. Soldi indispensabili per assicurare la continuità produttiva dello stabilimento. Già da qualche giorno, infatti, le navi che traportano le materie prime indispensabili per far funzionare gli impianti sono ferme nel porto di Taranto in attesa dei pagamenti. Per fare cassa, il governo ha già chiesto ad alcune imprese clienti di pagare in anticipo le fatture. Ha già dato la sua disponibilità il gruppo Marcegaglia. Ma Urso, che martedì sarà a Taranto, si augura che anche altre aziende seguano l’esempio. Il, oltre a dover essere emesso a ...