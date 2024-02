Intelligenza artificiale guasta ? Ecco cosa potrebbe accadere | lo scenario distopico

Intelligenza Artificiale, "La direzione del progresso": il libro di Giovanni Cozza a Palazzo Malvezzi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Tutto cominciò quel livido 21 febbraio 2024, il giorno in cui i neuroni di ChatGPT cominciarono ad andare in pappa. Fu, quella, l'avvisaglia dell'apocalisse. Qual, nel nostro mondo in silicio, davvero non stava tornando. L'assistente virtuale, acceso su richieste banali, prese a mescolare lingue, nonsense e bestemmie in un esperanto impossibile. Gli schermi dei pc si spensero di botto, per riempirsi di cascate di algoritmi lussureggianti. Le risposte ai quesiti esalavano da tastiere confuse, si legavano al rito bizzarro di bonifici istantanei richiesti dalle App, partendo da una base d'asta di 200 dollari (che i computer, naturalmente, non potevano spendere), ed erano assolutamente sconclusionate. Scomparsa la regola di Asimov sui robot al servizio dell'uomo, adesso era come se l'anima esosa di Warren Buffett avesse misteriosamente contaminato gli hardware sino ad ...