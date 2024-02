La ID 7 ora è anche station-wagon | ecco ID 7 Tourer | con 685 km di autonomia e tanto spazio a bordo

(Di martedì 20 febbraio 2024) A sentire il CEO Thomas Schäfer, la richiesta dei clienti per una ID.7era pressante.dunque ID.7, l’ammiraglia pensata per chi cerca il massimo per comodità e. ...

The Guardian racconta che il ristorante di Salt Bae, Nurs Et, a Londra avrebbe ricevuto bollette più salate rispetto all'anno scorso. Le vendite, ... (fanpage)

X, la piattaforma social di proprietà di Elon Musk precedentemente nota come Twitter, ha sospeso per circa un’ora quest’oggi L’account di Yulia ... (open.online)

Per il sesto giorno consecutivo a Milano la concentrazione di polveri sottili nell’aria ha superato di oltre il doppio il limite critico per la ... (ilgiorno)

La strage di Firenze. Trovato il corpo del quinto operaio: Ora i vigili del fuoco, per arrivare a estrarre i resti, procederanno alle operazioni di "messa in ... Centinaia i presidi e le manifestazioni, anche davanti alle prefetture. A Firenze si manifesterà ...

Nuoto, Mattero Rivolta dice basta con le competizioni: "Mi stavo facendo del male": Ora, a meno di tre mesi da quel giorno che già racconta molto dell'uomo e dell'atleta, dice addio ... ed è stato primatista anche in vasca lunga: non solo per questo, pur non al meglio, la ...

Quartu, più chioschi e aree per lo sport dal Poetto a Capitana: 'In spiaggia si arriverà senza l'auto': Fra le novità in vista c'è anche l'incremento dei servizi igienici previsti lungo il litorale, che ... Ora, dopo l'ok del Consiglio comunale inizierà la fase di interlocuzione con gli Enti preposti, ci ...