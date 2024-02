Volley C femminile La Fenix non si ferma e conferma la vetta

(Di martedì 13 febbraio 2024) La sosta del campionato non rovina la marcia della, che al rientro dopo le due settimane di stop del campionato, supera 3-1 (21-25; 25-21; 25-16; 25-21) il Rubicone In. Il tabellino: Alberti 2; Bertoni 3; Solaroli 8; Francesconi 13; Gorini 18; Betti; Emiliani 3; Baldani; Cavallari 12; Seganti (L); Zoli (L); Guardigli 1; Maines 2. All.: Manca Classifica: Faenza e Rainbow Forlimpopoli 32; Bellaria 30: Project System Rimini 28; Portuali Ravenna 27;Academy Manu Benelli 19; Liverano In18; Libertas Claus Forlì 16; Russi15; Retina Cattolica 8; SoloImola 5; Rubicone In4.

La Fenix supera il Rubicone In Volley 3-1 al rientro dopo la pausa del campionato. La squadra dimostra una buona forma e si posiziona bene in classifica.