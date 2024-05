Cannes 77 Costner nel Far West | Quattro film - pago io Rendo giustizia ai nativi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) Un progetto grandioso, folle, alla Coppola. Anche Kevinha ruminato questo progetto per decenni; anche Kevinci ha messo soldi suoi, ipotecando le sue proprietà e i terreni che possiede a Santa Barbara, in California. "Non sappiamo quanto tempo abbiamo su questa Terra – dice– Non puoi mai sapere se qualcuno non imbocca lo svincolo dell’autostrada nel senso sbagliato. È successo a un mio amico, che avevo appena visto: in un baleno, se n’è andato. Io ho vissuto la mia vita come volevo, e se domani dovessi andarmene, non avrei rimpianti. Ho fatto quello che ho voluto". "Certo, mi sento un po’ come il capitano Achab di Moby Dick – dice ancora – Capisco la sua ossessione. Ma fra me e lui c’è una differenza: io non trascino gli altri giù con me. Tutti quelli che hanno lavorato nel miosono ...