Milei attacca Sanchez La condanna di Bruxelles

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) Definendo "gravissime" le parole di Javier, che alla convention di Vox ieri a Madrid ha definito "corrotta" Begona Gomez, la moglie del premier Pedro, il governo spagnolo richiama per consultazioni "sine die" l’ambasciatrice in Argentina. Così il ministro degli Esteri Josè Manuel Albares: l’esternazione del presidente di estrema destra argentino "non ha precedenti nella storia delle relazioni internazionali", chiedendo "le scuse". Anche Josep Borrell, alto rappresentante Ue per la politica,le frasi di: "Questi attacchi non hanno spazio nella nostra cultura".aveva detto: "Non sanno che tipo di società il socialismo può produrre e che tipo di gente frega al potere e quali livelli di abuso può generare. Anche se la moglie è corrotta, diciamo sporca, si prende cinque ...