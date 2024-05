Le luci di Partenope - Le luci di partenope - È partenope la nera, che secondo la leggenda arrivò morta sulle sponde della città cui diede nome e forma, perché Napoli si sarebbe modellata sul calco del suo corpo spiaggiato, da Posillipo alle ...

Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana - Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana - La reunion del secolo. Il “Polittico Agostiniano” di Piero della Francesca, un capolavoro andato disperso quattro secoli fa, torna unito per la prima volta nella storia. Il “miracolo” del Poldi ...

Si spengono le luci, al via oggi il Festival del Cinema di Cannes - Si spengono le luci, al via oggi il Festival del Cinema di Cannes - La 77ma edizione si apre con "Le Deuxième Acte" di Quentin Dupieux. Attesa per il ritorno di Francis Ford Coppola, tra i 22 in concorso anche Paolo Sorrentino con "partenope" ...