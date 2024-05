Il Nodo? È un fallimento Il più grande della destra

(Di lunedì 20 maggio 2024) PERUGIA – "Una classe dirigente che non è in grado di dar forma neanche agli obiettivi su cui si registra una convergenza pressoché unanime dei propri partiti". Per Thomas De Luca (nella foto), consigliere regionale e coordinatore M5s Umbria, ildi Perugia "è il più, la dimostrazione plastica dell’innata incapacità di governo". "Non solo laha fallito l’obiettivo del– dice De Luca – ma anche quello del nodino. Incapace persino di realizzare la facile soluzione dell’allargamentorampa. Indietro siamo già tornati perché dopo dieci anni siamo ancora fermi in coda a Ponte San Giovanni. Dieci anni di governocittà allineati da cinque anni al governo...

