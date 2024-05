Sabatini | Zhang? Dichiarazioni pericolose! Ogni anno meno 50

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 20 maggio 2024)parla di, che presto potrebbe lasciare la guida dell’Inter come patron e presidente del club. Il giornalista commenta l’ultimo comunicato. PROPRIETÀ ? Sandro, a Pressing, si esprime sul futuro societario del club: «Ledisono. Se Oaktree entra nell’Inter o Oaktree si oppone tra le vie legali potrebbe esserci un’impasse perché il problema non ce l’ha l’Inter in sé, bensì Steven. L’Inter doveva scrivere50, ora con Oaktree non scriverà più50.è stato trattato con una certa benevolenza, dando credito a notizie poi non verificate». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...