Calendario Mondiali judo 2024 oggi | orari 20 maggio - t - program -a, stream -ng, italiani in gara

(Di lunedì 20 maggio 2024), lunedì 20, seconda giornata deidi. Sui tatami della Mubadala Arena di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) andrà in scena il day-2 dell’ultimo grande evento del biennio di qualificazione olimpica verso Parigi. Saranno protagoniste tre categorie di peso individuali: -57 kg femminili; -66 e -73 kg maschili. L’Italia punterà su Veronica Toniolo nei -57 kg e sulle coppie Elios Manzi/Matteo Piras nei -66 kg e Giovanni Esposito/Manuel Parlati nei -73 kg. Mancherà Manuel Lombardo che non prenderà parte a questa rassegna iridata per scelte dimazione, reduce dal trionfo del Grand Slam di Astana nei -73 kg. Bel Paese che quindi confida nella voglia di stupire in chi sarà protagonista in questo secondo giorno di competizione. Ricordiamo che proprio ad Astana ...

L’ Italia conclude la prima giornata dei Mondiali di Judo ad Abu Dhabi in testa al medagliere, con un oro e un argento . Un bilancio straordinario frutto di quanto conquistato da Odette Giuffrida nei -52 kg e da Assunta Scutto nei -48 kg. Giuffrida ...

Abu Dhabi, 19 maggio 2024 – Arriva una splendida medaglia d’oro per Odette Giuffrida ai Mondiali di Judo . L’iridata del 2024 sale sul tatami con grinta e determinazione e si prende il suo primo titolo mondiale. Combatte in finale contro l’uzbeca ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata dei Mondiali 2024 di Judo . Dopo una prima giornata trionfale per l’Italia si torna sul tatami ad Abu ...

