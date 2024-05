Iran - media | presidente Raisi è morto

(Di lunedì 20 maggio 2024) 6.22 Ilianoe i passeggeri dell'elicottero schiantatosi nelle zone montuose del nordovest dell'sono morti. Lo riferisce la Mezzaluna rossa,e ilocali confermano. "Quando è stata scoperta la posizione dell'elicottero, non è stata trovata traccia di vita",ha detto il capo dei soccorsi.A bordo c'erano anche il ministro degli Esteri Hossein Amir Abdollahian, il governatore della provincia dell'Azerbaigian orientale Malek Rahmati e l'imam del venerdì della città di Tabriz Mohammad Ali Ale Hashem.

Il presidente Iran iano Ebrahim Raisi è stato coinvolto in un incidente di elicottero nella regione di Tabriz. Tante le notizie che arrivano e tutte discordanti sulle sorti del fedelissimo della Guida suprema Iran iana Khamenei , In un primo momento si ...

(Adnkronos) – "Nessun segno di vita" nel luogo in cui è stato individuato l'elicottero su cui viaggiava il presidente dell' Iran , Ebrahim Raisi . Il velivolo è stato localizzato dopo l'incidente avvenuto domenica 19 maggio nella regione al confine tra ...

A bordo, con il presidente, c'erano altre 7 persone "Nessun segno di vita" nel luogo in cui è stato individuato l'elicottero su cui viaggiava il presidente dell' Iran , Ebrahim Raisi . Il velivolo è stato localizzato dopo l'incidente avvenuto domenica ...

ULTIMA ORA: - ULTIMA ORA: - iran: media, il presidente Raisi non è ferito e continua viaggio via terra 15:23: iran: atterraggio d’emergenza per elicottero col presidente Raisi 14:04: Europee: Meloni, elezioni decisive, si può ...

Raisi, trovato elicottero. Media Iran: "Nessun segno di vita" - Raisi, trovato elicottero. media iran: "Nessun segno di vita" - (Adnkronos) - "Nessun segno di vita" nel luogo in cui è stato individuato l'elicottero su cui viaggiava il presidente dell'iran, Ebrahim Raisi. Il velivolo è stato localizzato dopo l'incidente avvenut ...

L'editoriale/ Il fattore imprevisto sulla crisi - L'editoriale/ Il fattore imprevisto sulla crisi - L’incidente di cui è rimasto vittima il presidente iraniano Ebrahim Raisi aggiunge altre incertezze al già drammatico scenario del Medio Oriente. Ieri sera il Jerusalem Post commentava che sarebbe ...