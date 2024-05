Raisi e l' incidente in elicottero Vita a rischio - pregate per lui

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il presidente disperso, Khamenei riunisce il Consiglio di sicurezza. Israele: "Noi non coinvolti". Teheran: "Contatti con due passeggeri, non è così grave". Biden informato

(Adnkronos) – "Nessun segno di vita" sul luogo in cui è stato individuato l'elicottero su cui viaggiava Ebrahim Raisi , presidente dell'Iran. Raisi , con altre 7 persone, era a bordo di un Bell 212, la versione civile di un elicottero prodotto sin ...

Iran, schianto elicottero del Presidente Raisi. Morti tutti gli occupanti - Iran, schianto elicottero del Presidente raisi. Morti tutti gli occupanti - L’elicotteri MI 20 su cui viaggiavano il Premier iraniano Ebrahim raisi e il Ministro degli Esteri del suo Governo, si è schiantato ieri al suolo nella regione montuosa di Jolfa a nord di Tabriz Dopo ...

Raisi morto in incidente, identikit dell'elicottero: perché è precipitato - raisi morto in incidente, identikit dell'elicottero: perché è precipitato - raisi, con altre 7 persone, era a bordo di un Bell 212 ... Il Guardian ricorda che l'ultimo incidente in cui è stato coinvolto un Bell 2012 risale a settembre 2023, quando un velivolo di una compagnia ...

Localizzato l'elicottero del presidente iraniano Raisi, i soccorritori: la situazione non è buona - Localizzato l'elicottero del presidente iraniano raisi, i soccorritori: la situazione non è buona - Un violento atterraggio d'emergenza dell'elicottero su cui viaggiava il presidente Ebrahim raisi tiene l'Iran con il fiato sospeso. L'incidente al velivolo, dove a bordo c'era anche il ministro degli ...