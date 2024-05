Perché i dazi sui prodotti green cinesi sono solo un pannicello caldo

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 20 maggio 2024) Ha fatto molto scalpore la recente decisione dell’amministrazione Dem Usa di varare misure a protezione dell’industria interna nei confronti della Cina. Ne ha scritto anche Federico Punzi su Atlantico Quotidiano lo scorso 15 maggio: Joe Biden rincara isu una serie didella cosiddetta “transizione” importati dal Paese del Dragone, dal 25 al 100 per cento sulle auto elettriche, dal 7,5 al 25 per cento sulle batterie per auto elettriche, dal 25 al 50 per cento sui pannelli solari e dallo 0 e 7,5 per cento al 25 per cento rispettivamente su acciaio e alluminio. Insomma: una vera e propria folgorazione sulla via di Damasco per Joe Biden il quale,fino a poco tempo fa, era il più strenuo oppositore della politica divarata dall’amministrazione Trump. Ma si sa, al cuore – e ...