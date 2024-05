Raffica di furti sulle auto dei turisti Valigie rinvenute dai passanti ai cassonetti

(Di lunedì 20 maggio 2024)in via Diotisalvi e in via Piave. Torna l’incubo ladri diin centro a Pisa. Macchine spaccate eabbandonate aiin via Dini. Domenica difficile per iche sono arrivati nella nostra città per il solito tour (nella foto di repertorio Del Punta per Valtriani). Piazza dei Miracoli, al massimo i lungarni e poi via, un’altra tappa. Un’altra città, ma senza più vestiti, a volte senza più nulla. Succede spesso nella nostra città. Le vetture dei, soprattutto quelle degli stranieri, che non conoscono questo fenomeno e lasciano i bagagli proprio nell’, vengono prese di mira da chi fa in pratica questo di mestiere. Perché la razzia è redditizia: vestiti buoni, anche se quelli spesso vengono lasciati, denaro in contante, ...

