Sul Cammino con un Velosolex A Santiago in bici motorizzata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 20 maggio 2024) Quando un ingegnere francese lo brevetta nel 1946, è una piccola rivoluzione. Unacletta con un motorino sul manubrio:, lacletta. Per decenni impazza in mezza Europa. Poi piano piano va in crisi, fino a quando nel 1988 la produzione si ferma. Ma c’è chi rimane affezionato a quella stranacletta. E, quando ne trova una sul mercato, quasi un residuato bellico ormai, se la accaparra. La coccola, la revisiona, la monta e la rimonta anche per impratichirsi con la sua meccanica. Ne trova altre due, una "da utilizzare come muletto per fare pratica", una bianca da sistemare per la moglie, ma la più bella è ormai bell’è che pronta per una grande avventura. Partire per un viaggio in solitaria fino ade Compostela, 2.200 chilometri circa. La ...