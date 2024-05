Dimore storiche | La Pisaniana in onda stasera

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 20 maggio 2024) È slittato a questa sera, per lasciare spazio alle suggestive immagini del Palio di Fucecchio, l’appuntamento in tv con "La", la trasmissione coprodotta dalla tv regionale 50 Canale e dal "Circolo Culturale Filippo Mazzei". Per tutta la puntata l’attenzione sarà sulledell’Adsi (Associazioneitaliane), un patrimonio ricco di storia e bellezza e che vede, da dieci anni, il sodalizio di Area Vasta Da Pontremoli a Piombino fino a Pistoia, con tappe a Firenze. Ad aprire la serata alle 21.15, sul canale 18 del Digitale Terrestre, con la giornalista Carlotta Romualdi, ci sarà Antonio Becherucci, il proprietario di Palazzo Ximenes Panciatichi, dimora che ospiterà la trasmissione nel suo sontuoso parco di Borgo Pinti.