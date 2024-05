Evade dal Beccaria ma viene subito ripreso La denuncia della Uilpa | È crisi profonda

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 20 maggio 2024) Un ragazzo di origine marocchina è evaso dal carcere minorileed è statonotato "da una pattugliaPolizia penitenziaria che casualmente passava dalla zona" e catturato. Gennarino De Fazio, segretario generalePolizia Penitenziaria, lo ha reso noto sottolineando che si tratta dell’"ennesimo episodio di disfunzionalità" del"che mette a nudo la profondissimadell’intero Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e che dovrebbe far riflettere sulla volontà politica di mantenerlo o, forse, di affossarlo". Secondo De Fazio, i problemi all’istituto minorile di Milano, dove 21 agenti di polizia penitenziaria sono stati arrestati o sospesi in una inchiesta per torture e maltrattamenti e sono poi arrivate altre 47 ...