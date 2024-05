Consiglio di Stato | tre ordinanze danno ragione ai balneari

Raisi, incidente in elicottero per il presidente iraniano: mistero sulle sue condizioni. In corso incontro d'emergenza con il Consiglio di sicurezza - Raisi, incidente in elicottero per il presidente iraniano: mistero sulle sue condizioni. In corso incontro d'emergenza con il consiglio di sicurezza - Il presidente iraniano Ebrahim Raisi e il suo entourage sarebbero rimasti coinvolti in un incidente aereo in Iran. I soccorritori al momento starebbero cercando di raggiungere l'elicottero, ...

Fondi Coesione, consiglio di stato dà ragione a De Luca. Sindaco di Salerno: “Finalmente è stata fatta giustizia” - Fondi Coesione, consiglio di stato dà ragione a De Luca. Sindaco di Salerno: “Finalmente è stata fatta giustizia” - Il consiglio di stato dà ragione al governatore della Campania Vincenzo De Luca: i fondi di coesione vanno sbloccati. Il Ministero per il Sud e per le politiche di coesione ha l'obbligo di definire l' ...

La legge elettorale e il ricorso alla Cedu, Staderini: “Nasce dai cittadini. Dal governo ci aspettavamo un atteggiamento diverso” - La legge elettorale e il ricorso alla Cedu, Staderini: “Nasce dai cittadini. Dal governo ci aspettavamo un atteggiamento diverso” - “In Italia da più di 20 anni votiamo con leggi elettorali che sono state dichiarate incostituzionali (come il Procellum) oppure (come il Rosatellum) contrarie ai principi internazionali di democrazia.