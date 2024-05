Malori dopo aver bevuto troppo La folle notte della movida Sei minorenni portati all’ospedale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 20 maggio 2024) Sabato’alcolico’ a Civitanova per sei giovanissimi,uno dietro l’altro peralzato decisamenteil gomito. E la nottata di seifiniscedi Civitanova Alta. È successo tutto tra le 3 e le 6 dell’altra, fino all’alba. Sono stati sei gli interventi in totale effettuati dalle ambulanzeCroce Verde, e non solo, per soccorrere altrettanti ragazzini, tutti tra i 16 e i 18 anni, che si sono sentiti malealcol. Le segnalazioni effettuate nell’arconottata tra ieri e sabato sono state fatte tutte nella zona del centro e sul lungomare dove sta per cominciare, o in qualche caso è già ...