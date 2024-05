Travolti da una maxi valanga in Svizzera Morti due scialpinisti italiani - salvo l’amico

(Di lunedì 20 maggio 2024) Una città a unirli, Lecco, quartiere Germanedo. Stesso amore per la montagna. Identico, tragico destino. I due amiciValentino Alquà, 49 anni, e Massimo ’’ Ratti, 36, sonoieri mattinada unanel Canton Vallese, in: l’incidente è avvenuto nella risalita della parete nord del Pigne d’Arolla, tra il Cervino e il Grand Combin. Sopravvissuto un terzo escursionista che ha lanciato l’allarme. Alquà, 49 anni, era impiegato amministrativo del Soccorso alpino; Ratti, elettricista, l’anima del gruppo ’Asen Park’. Dueesperti ma anche scalatori e profondi conoscitori della montagna e dei suoi pericoli. Così il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni: "Valentino e Massimo erano molto stimati, conosciuti e ben voluti. La nostra ...

