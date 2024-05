Inaugurato Il giardino I talenti possono sbocciare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 20 maggio 2024) Sbocciano fiori, ma soprattutto sboccianone “Ila Cornaredo, il polo di inclusione socio-lavorativo dedicato a persone con disabilità intellettiva di “Fondazione La Comune”. Un ettaro e mezzo di terreno, che prima era di proprietà dell’ex azienda agricola “Ildel Loto”, acquisito grazie ai finanziamenti di Fondazione Riva, Fondazione De Agostini, Fondazione Mon Soleil, Technical spa e altri privati. "L’iniziativa rimette al centro la persona con disabilità intellettiva intesa come una risorsa per la società. Considerare le persone con difficoltà dei semplici fruitori passivi di servizi alimenta il concetto di assistenzialismo e non di benessere - commenta Marco Marzagalli, presidente della Fondazione La Comune -. Il percorso proposto qui è un cammino di crescita verso ...