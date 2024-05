L’IA si sta diffondendo anche tra i Millennials

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE si è affermata nell’ultimo anno come strumento di supporto alle attività di comunicazione grazie alla diffusione di tecnologie che consentono di creare contenuti in modo automatico. Negli Stati Uniti il 29% dei giovani professionisti appartenenti alla Generazione Z, cioè persone under 30 anni, dichiarano di utilizzare tool di intelligenza artificiale generativa come ChatGPT, seguiti a poca distanza dagli utenti della Generazione X (28%), gli over 40, e dai(27%), nati nel 2000. In particolare, i settori in cui l’Intelligenza Artificiale è più utilizzata sono quelli del marketing e della pubblicità (37%), della tecnologia (35%) e della consulenza (30%). A inizio 2023 l’uso di ChatGPT è esplosoin Italia raggiungendo più di 9 milioni di interazioni, a dimostrazione dell’interesse da parte degli utenti per le ...