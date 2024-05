(Di lunedì 20 maggio 2024) Dieci ore dopo, il fratello raggiunge il punto preciso in cui è avvenuto l’impatto. Cerca dettagli, pezzi dei veicoli, risposte su una morte per ora senza un perché. Ci sono le indagini dei carabinieri, i militari di Migliarino, con il supporto dei colleghi di San Giuliano e Marina di Pisa. Ma cheabbia causato lo scontro, ancora nessuno lo sa. Gli accertamenti sono in corso, quelli di routine sullo stato di guida delle persone coinvolte, come avviene sempre, ma per ora si procede a tutto tondo. Un colpo di sonno, un malore, qualin strada che ha creato distrazione: si passano al setaccio tutte le ipotesi. Sarà l’autopsia che quasi sicuramente verrà svolta a dare più informazioni. I mezzi - la moto di Nicola e la Volkswagen della donna - sono stati sequestrati. Mentre il corpo del giovane si trova a Medicina legale. "Non sappiamo che ...

Le ultime elezioni politiche in Russia hanno avuto un esito senza precedenti. Vladimir Putin , rieletto per il quinto mandato, ha ottenuto l'87,29% dei voti, il risultato più alto per un presidente eletto nella storia della Russia. Per lui, ora, ...

"Non capiamo cosa sia successo": "Intelligentissimo, la mia luce" - "Non capiamo cosa sia successo": "Intelligentissimo, la mia luce" - Incidente mortale a San Giuliano: indagini in corso per capire le cause dello scontro tra moto e auto. Il giovane Nicola deceduto, familiari e amici distrutti.

Cosa serve alla Roma per andare in Champions - cosa serve alla Roma per andare in Champions - Nonostante la vittoria contro il Genoa, i giallorossi non sono padroni del loro destino: dipende tutto da quello che farà l'Atalanta di Gasperini ...

ROMA-GENOA, le pagelle: Lukaku testata da campione, Angelino tecnicamente educato. Pellegrini e Baldanzi evanescenti - ROMA-GENOA, le pagelle: Lukaku testata da campione, Angelino tecnicamente educato. Pellegrini e Baldanzi evanescenti - (A.Papi – K.Karimi) – La Roma porta a casa una vittoria importantissima nell’ultima gara davanti al proprio pubblico. Un sesto posto difeso con le unghie e con i denti, nell’attesa di capire cosa acca ...