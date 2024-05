Previsioni meteo della settimana - da oggi lunedì 20 maggio torna il maltempo sull’Italia

Ripristini localizzati della carreggiata in zona Costa del Pozzo-piazza Santa Maria Soprarno-via Stracciatella, ma anche lavori per un nuovo allaccio alla rete del gas in via Michelacci e il sollevamento notturno in via Santa Caterina ...

È la settimana dei Dialoghi di Pistoia. Scrittori, filosofi e chef a confronto: "Blog e tv, tutti parlano di cibo" - È la settimana dei Dialoghi di Pistoia. Scrittori, filosofi e chef a confronto: "Blog e tv, tutti parlano di cibo" - Sono già online le video interviste a tema: tra i protagonisti pure Sonia Peronaci, ideatrice di GialloZafferano "Dalla riscoperta della cucina dei nonni agli alimenti del futuro: oggi c’è più consape ...

Rieti, preparazione alle Olimpiadi: via agli allenamenti al Guidobaldi. Jacobs in città in settimana - Rieti, preparazione alle Olimpiadi: via agli allenamenti al Guidobaldi. Jacobs in città in settimana - RIETI - Potrebbero prendere il via a partire da questa mattina, allo stadio “Guidobaldi”, le prime sedute d’allenamento dell’Olympic Training Camp. Il ...

Meteo - Settimana instabile a tratti perturbata, si inizia con forte maltempo tra lunedì e martedì. Aggiornamento - Meteo - settimana instabile a tratti perturbata, si inizia con forte maltempo tra lunedì e martedì. Aggiornamento - Temporali nubifragi e grandine con locali criticità apriranno la settimana. Dopo una domenica con più sole per le regioni settentrionali, siamo di nuovo a parlare di forte maltempo e sulle stesse zone ...