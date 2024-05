Ora è dietro la McLaren La Ferrari cresce Ma non basta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) Lo dico subito: ha vinto Imola. La gente. La folla. Il pubblico. Non era scontato, per una Formula Uno ormai da anni dominata dai Bibitari. Ha vinto Imola, con quello spettacolo di colori che era un omaggio ad una passione antica, nel presente condivisa anche da tantissimi. E nemmeno è mancato il brivido finale, in pista. Solo che. Solo che a contendere al solito Verstappen l’ennesimo trionfo non è stata la. Bensì ladi Lando Norrs, reduce dal trionfo di Miami. Segue all’interno