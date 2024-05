Il tessuto di Fulgar a impatto zero | Viene ricavato da pneumatici

(Di lunedì 20 maggio 2024) UN FILATOdadismessi o in disuso: si chiama Q-Cycle ed è l’ultima idea rivoluzionaria dell’azienda mantovana, presideduta da Marino Garosi (nella foto sopra) all’avanguardia nella produzione di filati sintetici ad alte prestazioni. L’innovativo filato ha ottenuto, nei giorni scorsi, la certificazione denominata ‘Rcs’, promossa da Textile Exchange, una delle principali organizzazioni no-profit internazionali per lo sviluppo responsabile e sostenibile nel settore tessile. Lo standard cui fa riferimento la certificazione Rcs – acronimo di ‘recycled claim standard’ - riconosce l’importanza del riciclo per la crescita di un modello di produzione e consumo sostenibile, con l’obiettivo di favorire la riduzione del consumo di risorse (materie prime vergini, acqua, energia). La certificazione prevede il rilascio di ...

