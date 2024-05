Cade nel dirupo Escursionista in ospedale

(Di lunedì 20 maggio 2024) Ha perso l’equilibrio e ha fatto un volo di quasi 7 metri precipitando nella scarpata. Un incidente che poteva finire in tragedia. E’ succeso ieri pomeriggio in Calvana. L’, un 61enne, stava percorrendo il sentiero che costeggia il Rio Buti quando è caduto nella scarpata. Sono stati i compagni di escursione a avvertire immediatamente i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con il personale Saf e anche i volontari del Soccorso alpino. Il 61enne, che per una probabile frattura faticava a muoversi, è stato stabilizzato dai sanitari. E’ stato l’elisoccorso Pegaso a portare l’infortunato all’di Careggi dopo aver calato una barella con il verricello.

