Viaggio nell’architettura universitaria | Così gli atenei producono città

(Di lunedì 20 maggio 2024) Milano, Milano ridisegnata dalle università, che trasformano interi quartieri e periferie, allargando i confini. È al ruolo urbano degliche la Fondazione dell’Ordine degli Architetti dedica il decimo volume della collana “Itinerari di architettura milanese“. "Da più di vent’anni con questo progetto editoriale descriviamo ladal punto di vista degli architetti anche a un pubblico più vasto – spiega Maurizio Carones, vicepresidente della fondazione e direttore della collana –. L’obiettivo è offrire una guida, uno strumento per leggere la. Ora applichiamo questo sguardo a “Milano e le università“, non solo per descrivere le caratteristiche architettoniche degli edifici ma per mostrare come le università facciano parte di un sistema molto articolato". ...

