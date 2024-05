Raisi è morto - nessun sopravvissuto - l’annuncio della Mezzaluna rossa Elicottero distrutto

(Di lunedì 20 maggio 2024) Alle 5:30 del mattino, laIraniana ha annunciato la morte del presidente iraniano Ebrahim. La notizia ha sconvolto il paese: l’su cui viaggiava il presidente è precipitato, e tutti i passeggeri a bordo sono deceduti. Non ci sono segni di vita tra i resti dell’, che è stato trovato sulla strada per il villaggio di Khoilar-Kalam. La televisione di stato iraniana ha mostrato immagini dei soccorritorial lavoro, con il capolocale, Pir Hossein Koolivand, che ha confermato che la cabina dell’è completamente bruciata.Leggi anche Iran, caduto l’del presidente ...

