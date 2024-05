Inter - così finisce l’era Zhang | Oaktree verso la proprietà entro 48 ore

(Di lunedì 20 maggio 2024) Quarantotto ore. La fine delSuning all’e l’approdo diarriverà in meno di due giorni. A meno di salvataggi miracolosi Stevenè a un passo dall’uscita delladel club nerazzurro. Domani, martedì 21 maggio, è l’ultimo giorno utile per restituire il prestito da 275 milioni più 100 diessi. Poi l’cambierà proprietario.confermerà l’attuale dirigenza e cercherà a sua volta un compratore. E in caso di escussione del pegno poi dovrà versare ala differenza tra il prezzo di vendita e i 375 milioni. Per questo la vendita non avverrà nel breve termine: al fondo conviene prima migliorare i conti e seguire l’iter dello stadio. Per presentareun’azienda più sana al ...

