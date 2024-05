Raisi è morto nell' incidente in elicottero - l' annuncio della Mezzaluna rossa iraniana

Il presidente iraniano Ebraim Raisi è rimasto ucciso in un incidente avvenuto all' elicottero su cui si trovava a bordo.Sull' elicottero che trasportava il presidente iraniano Ebraim Raisi erano presenti anche il governatore dell'Azerbaigian ...

"Fuochi d'artificio celebrativi in ??Iran dopo la morte di Ebrahim Raisi. Gli Iraniani sono felicissimi per la morte del macellaio di Teheran", scrive una giornalista Iraniana su Twitter dove pubblica un Video in cui si vedono esplodere dei fuochi ...