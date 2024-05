Addio a Guerrini Lutto cittadino Oggi i funerali

(Di lunedì 20 maggio 2024) Sui social e non solo, si susseguono i messaggi di cordoglio per la scomparsa dell’assessore vizzolese Ermanno, (nella foto) stroncato da una malattia a 78 anni. Tante le manifestazioni di vicinanza in arrivo dal mondo del volontariato locale, col qualeaveva avuto modo di collaborare e farsi apprezzare anche e soprattutto per le sue grandi qualità umane. Pensieri di commiato sono arrivati, tra gli altri, da Auser Vizzolo, Confcommercio Melegnano e Associazione volontari Odv. "Unas persona stimata, di grande competenza e anche di spiccata umanità, con la quale abbiamo condiviso intensi momenti di confronto e dialogo durante il periodo dell’Unione - queste le parole di Giulio Guala, sindaco di Colturano, paese che per alcuni anni ha fatto parte, con Vizzolo e Dresano, dell’Unione dei Comuni Parco dell’Addetta -. Insieme alla ...

