Jeanne du Barry - La favorita del re - Prima TV Sky Cinema - streaming NOW

(Di lunedì 20 maggio 2024) Arriva inTV su SKYDU- LADEL RE, in onda lunedì 20 maggio alle 21:15 su SkyUno (e alle 21:45 anche su SkyRomance), iinsu NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.Diretto e interpretato da Maïwenn (Mon roi - Il mio re, DNA - Le radici dell'amore),DU- LADEL RE è stato il film di apertura del Festival di Cannes 2023 e ha segnato il ritorno sul grande schermo di Johnny Depp, che nella pellicola interpreta re Luigi XV. La storia è liberamente tratta dalla vita diduche, nonostante le umili origini, riuscì a farsi strada nella nobiltà e nel cuore del re di ...

