Alix International logistica su misura | La nostra forza è la flessibilità

(Di lunedì 20 maggio 2024) AGILI E FLESSIBILI. Sono queste le modalità operative attraverso le quali lavora, una vera e propria boutique della spedizione dove il cliente non è numero di codice o un algoritmo, ma viene ascoltato e seguito da un essere umano in carne e ossa e non da un sistema informatico. "In un mondo digitalizzato, crediamo che questo sia un metodo di lavoro ancora più efficiente e più umano", spiega Alice Arduini (nella foto sotto) titolare della società, aperta in epoca di Covid. Un vero e proprio salto nel vuoto: "Ho avviato la società da sola con il mio computer nel 2021 durante la pandemia e prima lavoravo come manager in una grossa società di spedizioni internazionali di Como per poi decidere di aprire la mia attività. Devo dire non è stato facile per me, che non arrivo da una famiglia di imprenditori". E i numeri le stanno dando ...

