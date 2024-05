Dietro le sbarre l’estate sarà un inferno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) Allegranti Già in condizioni ordinarie le carceri italiane sono un posto orribile, salvo qualche eccezione (come Gorgona). Figuriamoci con il caldo. Soffre la comunità dei liberi, pensate a come possono stare i ristretti, che vivono in prigioni sovraffollate e fatiscenti. Al 30 aprile 2024 erano 61.297 i detenuti presenti a fronte di una capienza regolamentare di 51.167 posti. Nella casa circondariale di Benevento, dove ieri c’è stata una vibrante protesta, la capienza è di 261 posti ma i detenuti sono 430: "Abbiamo quasi il doppio dei detenuti che dovremmo avere e gestiamo con non poche difficoltà la situazione, grazie esclusivamente all’impegno eroico del personale", ha detto il direttore del carcere Gianfranco Marcello. Conla situazione non potrà che peggiorare – e non solo lì – in un carcere in cui, secondo Antigone, "le prestazioni sanitarie ...