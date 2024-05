Ferrari in crisi | McLaren sorpassa - sfida a Monaco per Leclerc

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) Leo Turrini E adesso debbo fare un discorso complicato, invocando la pazienza dei miei quattro lettori. Per capirci: se alla fine di un Gran Premio di 63 giri, senza ricongiungimenti imposti da safety car,sta ad appena sette secondi o giù di lì da Super Max, beh, significa che la Rossa ha fatto un salto in avanti in termini di prestazione. Qualche mese fa, minimo minimo Carletto si sarebbe beccato un distacco ciclistico. Questa è una buona cosa, ci mancherebbe. Ma non sarei intellettualmente onesto se tacessi che il Cavallino ha subito il sorpasso della. Il già citato Norris ha tenuto dietroe il di lui compagno Piastri non ha faticato a battere Sainz. Quindi non ci siamo. Se ladiventasse stabilmente la terza forza del campionato, sia pure a distanze accorciate dalla Red Bull, il ...