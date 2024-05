A fuoco cabina dell’elettricità Fumo all’ex Ibm

(Di lunedì 20 maggio 2024) Ancora una grossa colonna dinel cielo della Brianza vimercatese. L’esteso addensamento nero visibile a chilometri di distanza ha svegliato ieri mattina i cittadini della zona a causa di un incendio che si è sviluppato accantoPolo Tecnologico Ibm di Vimercate alla frazione Velasca. Ad andare in fiamme è stata unadi derivazione della centrale elettrica lungo via Kennedy. Prima si è verificato uno scoppio, poi sono divampate le fiamme che hanno provocato la colonna dirimasta visibile per ore anche dopo l’intervento dei vigili del. I pompieri sono riusciti in tempi brevi ad avere ragione dell’incendio in cui nessuna persona è rimasta coinvolta. Da accertare i motivi del rogo. S.T.

