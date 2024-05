Tutti i partiti dialoghino per il lavoro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) L’avvento dell’intelligenza artificiale generativa ha dato inizio alla quarta rivoluzione industriale, ponendo grandi interrogativi non solo su quali saranno i futuri modelli organizzativi del mercato del, ma anche sulla natura e sul significato stesso del. La potenziale sostituzione delumano in molti settori, chiama le istituzioni a immaginare un sistema regolatorio in grado di tutelare la dignità dei lavoratori. Per non rimanere travolti da tale rivoluzione, è tempo di archiviare definitivamente il clima antagonista tra impresa e lavoratore che, a partire dagli anni ’70, ha largamente caratterizzato le nostre relazioni industriali. La sfida del riformismo ci guida verso principi collaborativi e solidali, per liberare finalmente le energie positive contenute nelle nostre imprese. È per questo motivo che ...