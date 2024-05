In campo Castelnuovo civica L’ex assessore Ambrosini | Programma di rinnovamento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 20 maggio 2024) La carriera politica di Gherardoè arrivata alla svolta. Proseguire nel suo percorso amministrativo in maggioranza ma con la "promozione" a sindaco diMagra oppure per la prima volta dopo tanti anni sedersi sui banchi dell’opposizione ? Una scommessa che l’attuale consigliere comunale uscente ha voluto tentare dopo aver compreso che gli ex alleati di coalizione stavano virando su un’altra candidata per le amministrative di giugno. E così tra forze civiche e qualche tacito appoggio di Lega e Cambiamo, pur senza simboli, che hanno diviso la coalizione di centrodestra è nata la lista "" di Gherardo, consigliere, presidente della squadra Us Luni di ciclismo, della Federcaccia e della Castelnovese Calcio e anche consigliere ...