Europee - a Siena sfida doppia FdI punta al primato in città Valenti | il sorpasso non ci sarà

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 20 maggio 2024) È unanella, nemmeno lontanamente immaginabile fino a pochi anni fa. Alle ultimenel 2019, per dire, atra Pd e Fratelli d’Italia c’erano oltre ottomila voti e trenta punti percentuali di scarto. Ora, invece, il capoluogo è diventato terreno di confronto da leggere anche in chiave locale. "Avogliamo migliorare il dato delle politiche", ha detto Francesco Michelotti, deputato e segretario provinciale di Fratelli d’Italia, facendo intendere che il risvolto è il tentativo di diventare primo partito in. "Mi aspetto che il Pd resti il primo partito in. Ilsarebbe un problema, ma non ci", ha ribattuto invece Andrea, segretario provinciale Pd, alle prese ...