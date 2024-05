(Di lunedì 20 maggio 2024) Aspettando i pellegrini. Ilche il prossimo anno attraverserà la nostra zona utilizzando la viacome cammino verso Roma rappresenta anche un momento di grande attesa turistica e economica per la Val di Magra. Nei mesi scorsi Confartigianato ha presentato in Comune a Sarzana il progetto di accoglienza rimarcando la grossa. Ilè dunque alle porte e proprio per accoglierlo nel migliore dei modi Confartigianato e l’Associazione europea vie Francigene organizzano domani due incontri informativi nelle sale consigliari di Santo Stefano e Luni, rispettivamente alle 10.30 e alle 15. L’appuntamento sarà curato dal direttore di Confartigianato Giuseppe Menchelli e coordinato da Luca Faravelli project manager Aevf. Lo scopo è valorizzare le tappe dell’itinerario verso Roma e proprio Santo ...

Giubileo e via Francigena. Opportunità per il turismo: "Prepariamoci per tempo" - giubileo e via francigena. Opportunità per il turismo: "Prepariamoci per tempo" - Confartigianato e Aevs organizzano incontri informativi a Santo Stefano e Luni. I due borghi sono tappe fondamentali per raggiungere Porto San Maurizio.

Europee, Antonella Sberna incontra le categorie produttive del Lazio - Europee, Antonella Sberna incontra le categorie produttive del Lazio - La candidata al parlamento europee di Fratelli d'Italia: «Subito risposte concrete ai bisogni del nostro tessuto economico» ...

Giornata di incontri per Antonella Sberna nel Lazio con i ministri Urso e Lollobrigida e il vicepresidente Angelilli - Giornata di incontri per Antonella Sberna nel Lazio con i ministri Urso e Lollobrigida e il vicepresidente Angelilli - NewTuscia – ROMA – Giornata intensa quella di ieri per la candidata al Parlamento europeo nella lista di Fratelli d’Italia Antonella Sberna. La candidata infatti ha partecipato in mattinata alla prese ...