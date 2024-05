È morto Roberto Toni Produttore di teatro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 20 maggio 2024) PIETRASANTA La Fondazione Versiliana si unisce al cordoglio per la scomparsa di, per oltre 50 anni direttore artistico,e protagonista delitaliano. Scomparso a Firenze,, era stato per molti anni anima e direttore artistico delNiccolini, ma era profondamente legato anche a Pietrasanta, città che continuava a frequentare abitualmente, proponendo progetti di alto valore artistico. "Un uomo coraggioso, dal temperamento forte, un visionario". Così lo ricorda Alfredo Benedetti, presidente della Fondazione Versiliana che lo aveva incontrato pochi mesi fa: "aveva in mente un progetto teatrale bellissimo, di cui ci aveva parlato, da realizzarsi proprio alComunale di Pietrasanta". Lo ricorda con ...