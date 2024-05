Imola - la gomma cancella i sogni di Leclerc

(Di lunedì 20 maggio 2024) Un sorriso a metà. Carletto sale al secondo posto nella classifica del Mondiale, la gente digli riserva una ovazione, eppure… Eppure, il gradino più basso del podio sa tanto di premio di consolazione. Le speranze dierano diverse. Le frasi. "Almeno è arrivato il terzo posto – ha detto–. Sono però felice solo quando vinco e qui non ci siamo riusciti. Al via ho cercato di spingere per mettere ulteriore pressione a Lando Norris, ma andando avanti loro erano davvero veloci. Noi avevamo un buon passo gara, purtroppo è mancato qualcosa sabato, in qualifica: dopo aver verificato ci siamo resi conto che mancava tanto soprattutto nel primo rettilineo e adesso abbiamo l’obbligo di capire il motivo. Tuttavia siamo messi bene, sul traguardo il mio distacco da Verstappen e Norris era davvero contenuto…" E ancora: ...

Anche in riva al Santerno è sempre Max Verstappen a vince re. Il tre-volte campione del mondo, dopo non aver centrato il gradino più alto del podio a Miami, si è rifatto con gli interessi nel Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, ...

Il Circus deve restare. Il vicepremier Salvini: "Imola e Monza al top. L’Italia merita due Gp" - Il Circus deve restare. Il vicepremier Salvini: "imola e Monza al top. L’Italia merita due Gp" - Il presidente dell’Emilia-Romagna Bonaccini: "C’è voglia di ripartenza". Sfilata di vip in autodromo. E Vettel guida la McLaren di Senna.

F1 Imola, Verstappen suona la quinta: altro podio per Leclerc - F1 imola, Verstappen suona la quinta: altro podio per leclerc - Ennesima vittoria per Max Verstappen, ma non la solita vittoria per il campione del mondo della Red Bull che questa volta ha dovuto difendersi dall’assalto di ...

Gp Emilia Romagna 2024, vince Max Verstappen - Gp Emilia Romagna 2024, vince Max Verstappen - Max Verstappen trionfa nel Gp Emilia Romagna 2024 a imola, sconfiggendo Lando Norris e Charles leclerc in una gara mozzafiato.