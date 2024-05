Dalla tracolla minimale al sac-à-main da signora - dalla clutch rigida al puro divertissement

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 20 maggio 2024) Mai sottovalutare il potenziale stilistico di una borsa dorata. Se abbinata nel modo giusto, diventa un trucco moda semplice ma efficace per dare un twist diverso a ogni outfit. Sia da giorno che da sera. Illuminando i capi, aggiungendo un tocco di preziosità e di stile senza tempo. In poche parole, una gold bag non è mai fuori posto. Chi pensa che sia da riservare solo alla sera e alle occasioni speciali si sbaglia di grosso. Un lampo di luce dorata ha sempre un effetto positivo, su qualsiasi abito e in situazioni disparate. Quello che conta è azzeccare il modello giusto. In modo da creare un complemento perfetto per i vestiti. Il consiglio che bisogna tenere prima di tutto a mente è quello di evitare il più possibile borse dorate grandi oppure oversize. Meglio contenere le ...