Il debutto nel mercato delle pompe di calore grazie alla partnership con Panasonic Industry

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) DALLEDIventilazione meccanica controllata fino alle cappe aspiranti. La strategia di crescita e diversificazione produttiva del gruppo Sit ha visto nell’ultimo anno la firma di tre significative intese. La prima, annunciata a gennaio 2023, con il gruppo Optoi nell’ambitosoluzioni per la qualità dell’aria, in particolare nel segmento VMC (Ventilazione Meccanica Controllata), che consentono il ricambio e la filtrazione dell’aria e, attraverso lo scambio ditra l’aria in uscita e l’aria in ingresso, permettendo di migliorare l’efficienza termica degli edifici. La seconda lo scorso novembre, riguarda laconper il lancio di una nuova soluzione completa di ventilatori per ...