La digitalizzazione giova al prosecco Fatturato record per Villa Sandi

(Di lunedì 20 maggio 2024) ILè, assieme al Lambrusco, il vino italiano più noto al mondo. Fra le famiglie storiche che lo producono c’è sicuramente quella di Giancarlo Moretti Polegato, presidente di. Ma nelle sue bottiglie non ci sono solo tradizione e territorio, bensì anche molta innovazione e informatica. Lo racconta proprio lui: "È dal 2018 che investiamo in tecnologia e nelladei processi", dice Giancarlo Moretti Polegato (nella foto sopra). L’imprenditore ha raccolto l’eredità familiare e l’ha proiettata in una dimensione internazionale. Oggi guida l’azienda di famiglia con il supporto della moglie e dei figli, Diva e Leonardo. "Abbiamo ampliato le linee di imbottigliamento, poi ci siamo concentrati nel potenziamento della capacità produttiva della cantina. Nell’ultimo anno, invece, è stato investito ...

